VIDEO | Energiahinna toetust saab taotleda ka elavas järjekorras. Broneeritud vastuvõtu järjekord ulatub märtsini

Delfi käis Mustamäe linnaosavalitsuses, et vaadata, kuidas töö elavas järjekorras käib. Esmaspäeval kell kolm – tund enne punkti sulgemist – ei olnud abipalujate tung suur. Kohapeal olijaid võis kokku lugeda ühe käe sõrmedel, nad said kohe saabudes jutule ja neil aidati taotlus ära teha.

„Meil on üle 300 inimese saanud siin oma taotluse esitada,“ ütles sotsiaaltöö talituse juhataja Kristel Vaino. Ta selgitas, et elavas järjekorras abi pakkumine on igati vajalik, sest aega ette broneerides ulatub järjekord juba märtsi keskpaigani ja kaugemalegi. Päevas käib punktist läbi 30 kuni 40 inimest.