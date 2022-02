VIDEO | Riina Sikkut: võitis parim! Aga saame kindlasti koostööd teha

Kui Sikkut kogus 197 häält, siis Läänemets 234. "Nagu demokraatiaga on, enne ei tea, mis on tulemus, kui hääled on kokku loetud," nentis Sikkut, kes ei oska öelda, mille taha võis võit jääda.

Üldkogul peetud kõnes rõhutas ta, et see vunk, see hoog, see energia, mis neis kõigis viimase kahe kuu jooksul sees on olnud, on olnud inspireeriv. "Kasutagem seda nüüd, ei piisa vaid erakondlikust ümbersünnist unistamisest. Tegelikult on vaja lihtsalt päriselt pihta hakata ja teha kõvasti tööd. Koos. Ja toome sotsiaaldemokraadid suurde mängu tagasi."