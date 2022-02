Tunnistatakse, et ühte pealikku üritusel polnud. "Ega meil ei olegi ühtegi eestvedajat, toimuv on spontaanne ja inimeste enda algatatud. Kõik on ju hästi," lausus üks osalejatest. Anti mõista, et soovitakse valitsusel elu ebamugavaks teha, et koroonapass ja muud piirangud kohe kaoks.