VIDEO | Autojuhid proovisid konvoiprotestil "rikki läinud" autoga liiklust häirida, ent politsei saabudes paranesid sõidukid kui imeväel

"Auto on katki," ütles Odini sõdalaste jakki kandnud mees Delfile. "Mingi imelik vibra on sees, ei riski edasi sõita," lausus autojuht, kes ei suutnud muiet lõpuni varjata. Politseinik küsis: "Kas te sõidate sellega eest ära või me kutsume puksiiri?" Seejärel hakkasid autol rattad taas veerema.