VIDEO | Kaja Kallas valitsuse langemise sosinatest: spekulatsioon on alati õigustatud

Keskerakond on taaskord asunud meedia kaudu oma koalitsioonipartnerile nõudmisi esitama. Sedapuhku anti reformierakondlastele aega tänase õhtuni, leidmaks kompromiss COVID-tõenditest loobumise ajakava paikapanemisel. Kas tänasel õhtupoolikul jõutakse oravate poolt kuldse keskteeni?

"Küsimus seisneb selles, kas saame kokku leppida kriteeriumites," sõnas Kallas, andmata arengutele otsest hinnangut. Ta märkis, et reformierakondlased on konsulteerinud erinevate osapooltega, millest lähtuvalt COVID-piirangute leevendamisega edasi minna. "Oleme kokku leppinud, et teeme järk-järgult. Kinnitan, et keegi ei taha hoida piiranguid kauem, kui seda on vaja."

Kallas märkis, et arstide liidu poolt on hetkel tulnud selge signaal: ärge veel tehke leevendusi. Arstid on täheldanud, et nakatumine on liikumas aina kõrgematesse vanusegruppidesse, mistõttu tuleks veel oodata ja näha, kuivõrd mõjutab omikrontüve levik vanemaealiste sattumist haiglaravile.

Kriisis olles on ülioluline, et valitsus annab ühtseid sõnumeid.

"Sõnum võib-olla pole õige," sõnas Kallas tsentristide narratiivi taustal.

Miks Keskerakond siis säärast liini ajab, kui professionaalid ja ka ports laiemat elanikkonda näevad tarvidust piirangute hoidmiseks?

Kallas siinkohal sõna võtta ei soovinud. "Mida mõtleb Keskerakond, peate küsima Keskerakonna käest. Mina nende pea sisse ei näe," ütles peaminister. Küll aga andis ta hinnangu tsentristide kommunikatsioonimeetoditele. "Mina ei hinda seda suhtlusstiili heaks. Kriisis olles on ülioluline, et valitsus annab ühtseid sõnumeid."

Kui täna kompromissile ei jõuta, siis mis valitsusest saab - kas praegune kooslus lendab vastu taevast ja minnakse uusi parlamendikombinatsioone seadma? On spekulatsioonid valitsuse võimalikust lagunemisest õigustatud?

"Spekulatsioon on alati õigustatud - meil on demokraatlik riik ja valitsuse moodustab see, kes saab parlamendis enamuse. Meie seda valitsust lõhkuda ei soovi, aga kõikvõimalikud variandid on selle matemaatika piires võimalikud," sõnas peaminister.

Lootust on