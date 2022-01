VIDEO | Tanel Kiik: aeg on järk-järgult piirangutest väljuda ja tuua COVID-passi kõrvale tagasi kiirtestid

"Kindlasti on praeguses olukorras mõistlik liikuda järk-järgult rahulikuma, mõistvama ja suuremas koosmeeles liikuva ühiskonna suunas," sõnas ta Delfile. "On näha, et end mitte vaktsineeriva inimese seisukoht ei muutu ja nende kõrvalejätmine ühiskonnaelust pole pikemas perspektiivis õige."

"Praegu oleme olukorras, kus tuleb järk-järgult piirangutest väljuda tavaelu suunas. Küsimus on, milliste sammudega," ütles Kiik. Ta rõhutas, et hoolimata rekordkõrgetest nakatumisnumbritest on haiglapatsientide arv ning suremus koroonaviirusesse jäänud võrdlemisi madalaks.

"Ei hakka leiutama jalgratast," sõnas Kiik. "On võimalik pakkuda testimisvõimalust kohapeal. Selline variant kehtib pooles Euroopa Liidus, seda mustrit on ka Eestis juba proovitud."

Kiik märkis, et kiirtestimiste vajadus oleks sellisel juhul väiksem kui see oli augustikuust oktoobrini - lisandunud on nii vaktsineerituid kui läbipõdenuid.

Et kiirtestide kättesaadavus probleemiks võiks kujuneda, Kiik ei näinud arvavat. "Eesti testide nõudlus on Euroopa Liidu mahtu arvestades olematu," ütles minister.