VIDEO | Jüri Ratas: lahendusele jõudmise aken pole tänasega rohkem avanenud kui eile

Ratase kirjelduse kohaselt saab tänahommikuse arutelu võtta kokku järgmiselt: "Nagu traditsiooniks on saanud – arutelud olid, aga kahjuks ei saa täna hetkel öelda, et arutelu oleks lõppenud. Pole tulemust leitud."

Mille taha tulemus siis jääb?

Ratas märkis, et energiakriisi lahendusettepanekute puhul on tarvis üle käia energiahindade "sisendandmed". Millal nende puhul selgus kätte jõuab, pole veel selge. Küll aga on kindel see, et ilma vastavaid numbreid selgeks tegemata pole koalitsioonil võimalik ka täna edasi minna.

Ratase sõnutsi soovib Keskerakond jätkuvalt, et valitsuse meetmed aitaksid nii Eesti eratarbijaid kui ettevõtjaid ning et lahendus jõuaks inimesteni nullbürokraatiaga.

Jüri Ratas mainis just valitsuspartnerit silmas pidades hiljuti meedias, et ajaaken kriisi lahendamiseks on sulgumas. Kuidas on ajaaknaga lood täna?

"Ega see siis täna pole rohkem avanenud," sõnas Ratas. Et üldse tolle ajaakna suurust mõõta, olevat selleks hädasti tarvis just neid lisaarvutusi, mis parasjagu tegemisel on.

Kuid kas Ratas on tänaste arengute najal lootusrikkam kui eile?

"Ma olen töine. Minu meelest on meil vaja lahendust, mis siin poliitikas loota. Siin vaja konkreetseid samme energiakriisis inimeste abistamiseks," toonitas Ratas lõpetuseks.