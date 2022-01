VIDEO | Reformierakonna fraktsiooni esimees ei nõustu Ratase hinnanguga juhtimiskriisist

"Meil kindlasti ei ole tegu juhtimiskriisiga," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev. "Meil on erakordsed ajad, siin on vaja teha erakordseid otsuseid," selgitas Võrklaev lisades, et otsuste mahtu arvestades tuleb valitsuse juhil koalitsioonipartneriga teha väga suuri otsuseid väga kiiresti. "Sealjuures tuleb silmas pidada, et otsused oleks õigustatud, põhjendatud ja vajalikud, sest need on suured summad ja see on meie ühine rahakott."

Samas ei ole seni koalitsioonipartnerid suutnud omavahel konsensusele jõuda. "Mõlemad pooled on öelnud, et kui on mingi grupp inimesi, kes vajavad täiendavat abi, siis sinna tuleb sisse vaadata ja arutame. Aga selge on see, et see tunnetus võib meil olla erinev, kuna meil on erinevad toetajad, valijad, maailmavaade," ütles Võrklaev lisades, et iga hinna eest valitsuskriisi vältida ei kavatseta.