VIDEO | Jaanus Karilaid: mis saab tänasest koalitsioonist, sõltub suuresti homsest kohtumisest

Kahe võimupartneri kõnelused energiakriisi leevendusmeetmete üle ei jõudnud tema sõnul täna kuigi kaugele, arutelud jätkuvad homme.

Karilaid tõdes, et valitsuses on "probleemide juhtimise kriis". Ta viitab ühtlasi, et talle teadaolevalt on Keskerakonna ettepanekud - poole võrra kõigi elektritarbijate arveid vähendada - endiselt laual ja valitsuses arutusel. "Aeg läheb, juba on üleüldine väsimus," nentis Karilaid. "Mulle tundub, et neil on soov kokku leppida, ent selle kokkuleppe ulatus on meie jaoks liiga kasin, me sooviksime julgemaid ja selgemaid samme," ütles ta Reformierakonna positsiooni kohta. "Olukord, et abi saavad ka need, kes seda ei vaja, on igatahes parem, kui praegune lahendus kui see, et inimesed peavad praegu palju vaebva nägema ja tõestama et neil on probleemid," lisas Karilaid.