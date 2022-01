DELFI VIDEO | Viini meeleavaldajad seletavad, miks isegi ülikarmid piirangud neid ikkagi vaktsineerima ei aja

Järgmisel nädalal hakkab Austria parlament arutama eelnõud, mis annaks politseile ülesandeks vaktsineerimata inimeste trahvimise.

Keskealine Friedrich keeldub ütlemast, kas ta on vaktsineeritud, kuna sellist asja pole keegi kohustatud ütlema. “Ma toetan seda, et igaüks võiks ise otsuseid langetada, ilma et valitsus talle midagi ette kirjutaks,” seletab Friedrich. “Tolerants peaks kehtima mõlemat pidi, nii vaktsineeritute kui mittevaktsineeritute suhtes. Selle pärast ma siin olengi, et paremini mõista.”

Friedrich on siiski skeptiline, et valitsus meeleavaldajaid kuulda võtab, kuna poliitikud on tema hinnangul ristuvate huvide lõksus ja ei suuda enam midagi mõjutada. “Meie maailmas eksisteerivad võimsad struktuurid, millest ma ei taha detailsemalt rääkida,” arvab mees. “Kõik, kes on võimul, tahavad sinna ka jääda. Poliitikutele on kasulik vastandumine, aga me ei peaks seda võimaldama, võtame neilt selle võimu ära.”

60-aastane Giuliana on arstide vastupidistele kinnitustele vaatamata siiani veendunud, et koroonavaktsiinid on mürgised. Samuti arvab ta ekslikult, et vaktsiinid lasti masside peal käiku, ilma et neid oleks enne inimkatsetega kontrollitud.

Naise sõnul ajendas teda tänavale tulema eelkõige soov võidelda noorema generatsiooni vabaduste eest. “Mina olen 60-aastane, nii et minu jaoks pole see nii kohutav,” räägib Giuliana. “Aga lapsed? Nad peavad päev läbi koolis istuma, mask peas. Austria oli vaba riik, kaunis riik, aga nüüd pole siin võimalik elada. Tean inimesi, kes on ostnud kodu Ungarisse ja lähevad sinna pagulaseks. Mul on vaktsineeritud sõpru ja ma ei ütle neile midagi. See on nende otsus. Aga minu otsus on mitte vaktsineerida. Juba kaks aastat olen elanud normaalset elu, käinud kõigil meeleavaldustel, aga nakkust külge pole saanud. Miks ma peaksin siis nüüd vaktsineerima?”