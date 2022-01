VIDEO | Õppus ekstreemsetes oludes: NATO sõdurid karastasid end jääaukudes

Juhendaja selgitas, millist mõju külm vesi inimorganismile avaldab. Tema sõnul on eriti oluline jälgida oma hingamist ja säilitada rahu, et mitte kaotada oma mõtlemisvõimet. Seetõttu pidi iga sõdur enne august välja pääsemist esitama lihtsa küsimuse, millele tuleb vastata, tõestamaks, et šokiseisundiga on võimalik toime tulla.