VIDEO | Politseinikud leidsid kaduma läinud dementse vanaproua võsast

„Seal oli väga julm võsa ikka! Ime, et memmeke õnnestus leida,“ võttis politsei välijuht Kristo kokku otsingu, mille käigus päästeti koos kohalike elanikega eaka proua elu.

Politsei tänas kohalikke, kes tegid otsingutel väga head tööd ning tuletas meelde, et kui lähedane inimene läheb kaduma ja on põhjust arvata, et ta võib olla hätta sattunud, tuleb helistada viivitamatult 112, sest iga mööduv tund võib olla elu või surma küsimus.