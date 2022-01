"Isamaa osaleb poliitikas selleks, et oma ideid ellu viia. Koalitsioonis on see muidugi lihtsam," ütles Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul Delfile. Indrek Saar, tema kolleeg sotsiaaldemokraatidest, andis edasi täpselt sama mõtte: "Me ei ole kunagi valitsusvastutusest taganenud, kui on võimalik oma programmi ellu viia."