VIDEO | Reinsalu etteheide Kaja Kallasele pani peaministri silmi pööritama ja teravalt vastama

"See on olukord, kus Eesti, tehes koostööd samameelsete riikidega, peaks viivitusteta käivitama NATO artikkel 4 konsultatsioonid," ütles Reinsalu nädala alguses.

Kaja Kallas: "Artikkel 4 on konsultatsioonid liitlaste vahel. Need konsultatsioonid käivad pikalt. Kujutage nüüd ette olukorda, et konsultatsioonid käivad ja oleme kogu aeg laua taga ning äkki ütleme, et nüüd tuleb alustada konsultatsioonidega. See on lihtsalt jabur!"

Ta lisas, et välispoliitikas on põhimõte: räuskajat ei kuulata, aga vaikijat ei märgata. "Me oleme siin väga tasakaalukad. Meiega peetakse nõu, meile helistatakse, meie käest küsitakse. Konsultatsioonid käivad kõigi NATO liikmesriikide vahel. Me oleme seal aktiivsed osalised, sest meil on väga head teadmised Venemaa kohta. Informatsioon meie luureasutustelt näiteks, mida me jagame oma liitlastega," ütles peaminister.

"Mina ütleks, et endise välisministri soov on sisepoliitiliselt silma paista, mida ta selle avaldusega on teinud, aga kas see Eestit aitab – ei," lausus Kallas.