VIDEO | Hanna Sepp: omikron levib kiiresti, järgmisel nädalal näeme juba üle 1000 nakatunuga päevi

"Suurusjärgud näitavad, et omikron on kas juba domineeriv või saamas peagi domineerivaks," ütles Sepp. "Suurim murekoht on Tartu, aga ka Harjumaal on omikronijuhtumid kasvama hakanud," lisas ta.

Pressikonverentsil kutsuti üles tõhustusdoosi tegema. "Eesti andmeid on vähe, et lõplikke järeldusi teha, aga kui vaatame rahvusvahelisi andmeid, siis neist on selgelt näha, et inimesed, kes on saanud kolm doosi koroonaviiruse vastast vaktsiini, nakatuvad vähem tõenäoliselt," ütles Hanna Sepp.