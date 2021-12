VIDEO | "Nagu väike sääsehammustus." Eestis said esimesed lapsed täna kaitsepoogitud

Oma tütart Sädet tuli koroonaviiruse vastu vaktsineerima ka Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, kes põhjendas ka vaktsineerimisotsuse tagamaid. "Parem karta kui kahetseda. Me ei taha seda rasket haigust, me ei taha sattuda haiglasse. Me ei taha ka seda viirust edasi levitada," ütles Härma ning lisas, et kui soovime ühiskonda kuidagi aidata, siis see on selleks hea viis.