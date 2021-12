VIDEO | Euroopa Komisjoni kiuste Eestis tähtajatuid vaktsineerimistõendeid ei tule. Kiik: me ei tea, kui kaua tõhustusdoosi kaitse kestab

"Me tegelikult ei tea, kui kaua see tõhustusdoosi kaitse kestab, pole piisavalt vastavaid uuringuid tehtud ja veel vähem teatakse nüüd uue omikrontüve valguses," ütles Kiik. "Meil on hetkel tõesti nii, et vaktsineerimise staatus kehtib 12 kuud viimasest süstist. Seda perioodi tuleb lühendada ehk me räägime täna Euroopas kokku lepitavast üheksast kuust, tõhustusdoosi puhul on see kehtivuse aeg lahtine."