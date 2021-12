VIDEO | Kallas nimetas neli põhjust, miks ta ei poolda Keskerakonna soovi alandada energia käibemaksu

"Esimene probleem on see, et selleks on vaja seadusemuudatust, mis võtab vähemalt kolm kuud aega," rääkis Brüsselis ajakirjanikega kohtunud peaminister Kaja Kallas koalitsioonipartneri ettepanekust. "See ei aita inimesi, kellel on raske praegu."

Peaminister juhtis tähelepanu ka asjaolule, et käibemaksu vähendamine puudutaks ainult kümmet protsenti elektri hinnatõusust.

"Kolmandaks - see oleks justkui kõigile, mitte ainult neile, kellel on tõeliselt raske," jätkas Kallas. "Kui me anname kõigile natuke, siis me saame aidata vähem neid, keda on tõeliselt vaja aidata."

Kallase hinnangul poleks kõigile hinna alla toomine õige samm ka energiasäästu kontekstis. "Meie fookus ja soov on, et me aitame neid, kes on tõeliselt hädas. Aitame sihitult 325 000 peret, 600 000 inimest, kellel on suuremad raskused selle hinnatõusuga toime tulla," rääkis Kallas.

Küsimuse peale, miks soovib koalitsioonipartner Keskerakond energia käibemaksu alandamist, vastas Kallas: "Sellepärast, et see on ju poliitiliselt kõlav ja Keskerakond tahab näidata, et ta selle eest seisab."

Keskerakond teatas kolmapäeval, et erakond teeb ettepaneku langetada elektri, gaasi ja kaugkütte käibemaksu jaanuarist aprillini 20 protsendilt üheksale protsendile.

"Lisaks taotleme intensiivse gaasitarbimisega ettevõtetele gaasiaktsiisi soodusmäära rakendamist tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2021," sedastas Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid pressiteate vahendusel. "See aitab hoida töökohti ja suurendada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet."