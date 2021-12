KUULA PODCASTI | Alar Kivilo räägib Neeme Rauale, kuidas tal õnnestus Hollywoodis jalg ukse vahele saada

Möödunud suvel Los Angelese päikese all usutles ajakirjanik Neeme Raud filmioperaatorit. Saatest kuuled muu hulgas, kuidas on mullusel PÖFF-i elutöö preemia laureaadil õnnestunud nii kõrgele ja kaugele jõuda, mida on vaja, et karmis konkurentsis jalg ukse vahele saada ning milline üldse on elu filmimaailmas.