VIDEO | Vahelduseks üksmeel. Eesti erakonnad kohustuslikku vaktsineerimist ei toeta

Debati pooldas aga keskerakondlane Jaanus Karilaid . "Debatt on kindlasti vajalik, kuid võib juba ette öelda, et Keskerakond kohustuslikku vaktsineerimist ei toeta," ütles Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

"Pigem peaks vaatama teadusnõukogu koosseisu, ma arvan, et sinna oleks rohkem vaja ka ühiskonnateadlasi igasuguste piirangute ja regulatsioonide puhul ja vaimne tervis ning kuidas see ühiskonna tervikpilt kokku hoiab. Pikemaajalised piirangud tuleks üldse tuua parlamenti, mitte sellega ei tegeleks valitsus, vaid see debatt tuleks pidada parlamendis," arvas Karilaid.