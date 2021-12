VIDEO | Talvevõlumaa paneb rõkkama nii külmaentusiastid kui ehituspoed: õigel pealinlasel on vasakus käes kelk, paremas aga lumelabidas

Nagu näib, on kauaoodatud piltilus lumesadu tahtmatult rohepöördele ja ühistranspordile kauge kaarega reklaami tegemas - ühissõidukiga on paksu lumesaju perioodil kõvasti kergem oma igapäevaseid toimetusi nimekirjast maha kriipsutada kui isikliku autoga. Viimane jääb lihtsalt öise lume alla lõksu ning kui sahk abiks pole, võib näiteks hommikune tööleminek venida pooletunnise protsessi asemel neli korda pikemaks.

Kalamaja kandi koduhoovis lund rookinud härrasmees märkis näiteks Delfile, et nende leibkonnas käis pehmete valgete lumekuhjade tõstmine ühest nurgast teise juba alates kella seitsmest hommikul saati. Ajaks, mil ajakirjanik ta kinni püüdis, oli lumekoristus kestnud juba tervelt kuus tundi, kuid füüsilisest pingutusest ja kargusest õhetava näoga mees ei pannud seda sugugi mitte pahaks. Vastupidi.

Mustavärvilisi labidaid välkus linnapildis muidu pea iga 50 meetri tagant. Selline vaatepilt tähendab vaid üht: ehituskaubamajadel on lume saabumisega kasumipidu majas. Delfi väisas seetõttu ka Laagna teel asuvat Bauhausi, nägemaks labidakuhjade sulamist omaenese silmaga. Sealse infoleti töötaja märkis ajakirjanikule, et lumelabidatel on praegu tõesti tipphooaeg - päeva lõpuks ennustas ta vastava kauba puhul defitsiiti. Teine talvine moekaup - kelk - oli infoleti töötaja sõnutsi juba eile sealse poe alalt otsa saanud.