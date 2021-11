VIDEO ja FOTOD | Võhmas pussitatud laste haavadel survet hoidnud naine: ma ei mäleta sellest palju, see oli traumeeriv

Tunnustati 12 vaprat kodanikku

"Tänavuste kodanikujulguse aumärgi nominentide seas olid mitmed vaprad inimesed, kes julgesid sekkuda ja aidata avalikus kohas vägivalla ohvriks langenuid. Tunnustamist väärib ka märkamine ja hoolivus, millega eluohtlikkusse seisu sattunuid aidati. Näiteks päästis üks vapper mees tänavu suvel tõenäoliselt ühe imiku elu, kelle joobes isa oli ööseks tänavale vankrisse unustanud ning teine mees 2-aastase lapse uppumisest," ütles justiitsminister Maris Lauri.







. Äli Bergmann viibis 1. märtsi õhtul Viljandimaal Võhmas enda korteris, kui kuulis trepikojast kostuvat kisa. Äli läks ta vaatama, mis juhtus ja selgus, et trepikojas oli kaks väikest vigastatud poissi, keda oli noaga rünnatud. Äli läks poiste juurde ning helistas kiiresti numbril 112. Äli tegutses häirekeskuse töötaja juhiste järgi, esitas poistele küsimusi ning proovis välja selgitada nende võimalikud vigastused. Äli oli häirekeskusega ühenduses kiirabi ja politsei saabumiseni.. 25. juuli hommikul helistas hädaabinumbril Nikolai Bõstrov, kes ütles, et tõmbas äsja Valga vallas Sooru külas järvest välja sinna kukkunud väikelapse. Nikolai oli parasjagu järve ääres puid raiumas, kui kuulis plärtsatust. Pöörates pilgu järvele, ei uskunud ta oma silmi, sest järves oli väike laps, kes vajus vee alla. Mees jooksis talle järele, tõi lapse kaldale ja kutsus abi, järgides samal ajal juhiseid, mida meedik talle telefonis andis, sest laps oli vett kurku tõmmanud ja läkastas. Ühtki hingelist ümbruskonnas ei olnud ja mees märkis ka ise kõnes, et tal pole aimugi, kelle lapsega võiks tegu olla. Politsei selgitas välja lapse vanemad ning selgus, et nende korteriuks oli sel päeval lukust lahti ununenud ning 2-aastane laps oli enne teiste pereliikmete ärkamist välisuksest õue läinud. Oma teekonnal jõudis ta kilomeetri kaugusele kodust, selle sama järve äärde, kus ta vette kukkus ning kust Nikolai ta päästis.. 26. mai hommikupoolikul proovis 20-aastane naine Tallinna tänaval endal veene läbi lõigata. Juhtunut nägi pealt autoroolis olnud Anna Nurste, kes hetkegi kõhklemata peatus ja asus abivajajale esmaabi osutama. Autojuht võttis veritseva naise enda autosse ning sidus ta käe sidemesse. Kiirabi toimetas noore naise haiglasse. Sündmuskohale reageerinud Kesklinna politseijaoskonna patrullpolitseinike sõnul oli säärane märkamine ja kohene tegutsemine väga tänuväärne.ja. 21. aprillil sisenes Narvas asuvasse kauplusesse mees, kes lõi seal viibivat müüjat Nadežda Šorokhovat noaga. Seejärel nõudis röövel noaga ähvardades müüjalt raha ja püüdis teda uuesti noaga lüüa, kuid Nadežda tõrjus rünnaku, lüües meest padjaga. Ründaja proovis seejärel kauplusest välja joosta ning Nadežda üritas teda takistada. Nadežda haaras mehel seljakotist ning riietest, kuid kukkus ise kaupluse ees asfaldile ja kurjategijal õnnestus eemale joosta. Nadežda juurde astus tänaval mööda kõndinud Alexey Finagin, kes küsis kannatanult, mis oli juhtunud ning jooksis seejärel põgenenud mehele järele, sai ta kätte, pidas kinni ning hoidis enda kontrolli all kuni politsei saabumiseni.Röövi ohvri julge vastuhakk ning juhusliku mööduja kiire reageerimine aitasid tabada kurjategija, kes oleks muidu põgenenud. Selline käitumine kinnitab, et rikkumisi märgates on võimalik saada abi ka juhuslikult möödujalt.. 16. märtsi päeval jäi Andres Mõis võsa freesimisel traktoriga sõidutee äärde porisse kinni. Välja saamiseks tuli tal kutsuda puksiirabi. Andres istus traktorisse ning puksiirijuht alustas traktori väljatõmbamist. Ühel hetkel tundis Andres nõksatust ning üle õla vaadates nägi, et puksiirijuht oli enda sõiduki kõrval tee ääres pikali. Andres väljus traktorist ja läks puksiirijuhi juurde. Ta nägi, et mees hingas, kuid tema kõrvust, ninast ja suust tuli verd. Andres helistas kohe hädaabinumbrile, mille ajal lakkas puksiirijuhi hingamine. Tundus, et mees suri ning Andres andis sellest teada ka häirekeskusele. Pärast kõne lõpetamist torkas aga Andresele pähe keerata puksiirijuht külili, et tema hingamisteed vabastada. Nii hoidis Andres meest nõlval kinni, et ta sealt alla ei veereks ja kallutas tema pead tahapoole. Tänu sellele hakkas puksiirijuht uuesti hingama ning Andres helistas uuesti häirekeskusesse. Kiirabi saabudes aitas Andres kannatanule kaelalahast paigaldada ja vaakumkotiga meest nõlvast ülest viia. Kannatanu viidi kiirabiga ära. Selgus, et kannatanul oli kuklas umbes 10 sentimeetri pikkune lahtine haav, mis tekkis tõenäoliselt sellest, et mees sai pihta blokirattaga.. 9. veebruaril nägi Kristin, kuidas üks noorem mees peksab tänaval vanemat meest. Juhtum leidis aset Pärnu kesklinnas, kus oli sel ajal tihe liiklus ja möödujaid palju, aga keegi ei sekkunud. Olles autoga liiklusvoos ei saanud ta koheselt peatuda, aga andis ründaja peletamiseks signaali ja pööras esimesel võimalusel ringi ning sõitis tagasi sündmuskohale. Ründaja peatamiseks sekkus Kristin toimuvasse ning tema otsene tegutsemine ja eemalt lähenev politseiauto sundisid ründajat lahkuma. Olenemata ärevast olukorrast õnnestus Kristinil teha lahkuvast ründajast ka foto, mis oli küll udune, aga aitas siiski politseil ründaja isik kindlaks teha. Pärnu maakohus mõistis mehe süüdi avaliku korra raskes rikkumises ja peksmises. Kristinile iseloomulik julgus ja otsustavus tegutseda ning soov aidata ka oma heaolu ohtu seades on imetlusväärne.. 9. augusti päeval oli Mattias Kohilas, Kapa männikus koertepargis õpilasmalevlastele korraldatud orienteerumisel. Ühel hetkel kuulis Mattias pargi lähistelt vaidlemist ning sinnapoole vaadates nägi, et üks mees lõi teisele klaasist õllepudeliga vastu pead ning seejärel purunenud pudeliga näkku ja jalaga kehasse. Mattias läks koos sõpradega sündmuskohale lähemale, et vaadata, mis seisus kannatanu on. Kuna ohvril jooksis peast verd, siis helistas samas seltskonnas viibinud Triinu hädaabinumbrile. Kuna kiirabi 5-7 minuti jooksul ei tulnud, otsustas Mattias minna ise lähedal asuvasse kiirabisse asja uurima. Kohale jõudes selgitas ta kiirabitöötajatele sündmuste kulgu ning ohvri vigastusi ning ootas seni, kuni kiirabi kannatanu juurde jõudis ning ta haiglasse toimetas. Seejärel näitas Mattias politseile kätte suuna, kuhu võimalik ründaja liikus ja politseil õnnestus ründaja kiirelt kinni võtta. Mattias aitas ohvril saada õigeaegselt meditsiinilist abi ning politseil teo toimepanija tabada. Mattias esindab väärtusi, mida lapsevanemad ning õiguskaitseasutused loodavad, et ühes noores eestlases leiduvad. Mattiase teo esiletoomisega tunnustame ka temaga koos viibinud kaaslasi, kes samuti kuritegu märkasid ja sekkusid.. 7. oktoobri õhtupoolikul tüütas ja hirmutas purjus mees Antsla linna COOPi poe juures väikest tüdrukut. Aino Värnik sekkus, aitas tüdrukul jalgratta ära parkida ja juhatas ta joobes mehe juurest ära.. 28. juulil kella 23 ajal märkasid Taavi Valter ja tema sõbrad Tallinnas puu alla jäetud üksikut käru, millest kostus nuttu. Vankris oli kolmekuune beebi, kuid Taavi ja ta sõbrad ei leidnud silmapiiril ühtegi täiskasvanut, kes lapse enda omaks tunnistaks. Nii tegidki nad ainuõige kõne numbril 112. Õnneks oli lapsega kõik korras ning politsei tuvastas järgmiseks päevaks ka tema vanemad. Kriminaalmenetluse käigus selgus, et imiku isa tarbis samal õhtul alkoholi ning läks lapsevankriga jalutama. Ootamatult jäi ta nii purju, et ei suutnud enam meenutada, kuhu ta lapsevankri oli jätnud. Öösel avastas isa, et laps ei ole temaga kodus ja helistas ka ise politseisse. Kuid tänu Taavile, kes märkas esimesena üksikut lapsevankrit ja sellest politseile teada andis, päästeti beebi ööst üksinda õues. Taavi ja tema sõbrad väärivad tunnustust, sest hoidsid oma tähelepanelikkuse ja hoolivusega ära halvima.. 22. veebruaril kutsus Haapsalu kortermajas elav naine appi oma naabrimehe Hansu, kuna tema korteris oli varas. Kurjategija oli kauba müümise ettekäändel eaka naise korterisse sisse saanud ja võtnud sealt kannatanule kuuluva rahakoti, milles oli sularaha ning pangakaart koos PIN-koodidega. Kuivõrd Hans sai aru, et lood on halvasti, siis otsustas ta seista ukse ette ja takistada vargal lahkuda. Samal ajal proovis ta korteri esikus oleva telefoniga helistada, et politsei kutsuda. Varas lõpetas kõne mitmel korral ning üritas Hansu ukse eest ära tõugata. See aga Hansu ei heidutanud. Lõpuks tulid kohale ka teised naabrid, kes helistasid 112 ning kutsusid politsei. Vaatamata kõrgele vanusele ja käimisraskusele tuli Hans oma eakale naabrinaisele appi ning takistas kohati agressiivset kahtlustatavat kannatanu korterist väljumast kuni politsei saabumiseni.