Ivo Pilving: suure tõenäosusega ei ole töötaja vaktsineerimiseks kohustamine põhiseaduse vastane

Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving tutvustas täna riigikohtu otsust, milles käsitleti kaitseväest vaktsineerimata jätmise pärast minema saadetute kaebust. Kaebused saadeti tagasi halduskohtusse, kus nende sisulisest menetlemisest algselt keeldutud oli. Kohus leidis, et kuigi vaktsineerimise nõude põhjendatus vajab veel kontrolli, ei olnud teemaga tegelenud riigikohtunikel selles tõsiseid kahtlusi.

Kas seega saab vähemalt põhimõttelisel tasandil öelda, et vaktsineerimiseks kohustamine tööandja poolt ei ole vastuolus põhiseadusega? Pilving: "Ma lisaks siia väikese klausli: see ei ole ilmselgelt põhiseaduse vastane või suure tõenäosusega põhiseaduse vastane, aga lõpliku hinnangu jääb riigikohus täna võlgu." Ta lisas: "Sellega tegelevad kohtud põhimenetluses edasi. Võib-olla jõuab see teema lõplikul kujul ka kunagi riigikohtusse, siis saame anda täiesti raudkindla vastuse."