VIDEO | Kaja Kallas Reformierakonna toetuse kukkumisest: peame oma saavutustest rohkem rääkima

Kallas avaldas tänasel valitsuse pressikonverentsil lootust, et jõuame veel sel nädalal koroonaviiruse riskimaatriksis kollasele tasemele, millega kaasneb ka meelelahutusürituste kellaajalise piirangu kaotamine. Praegu on meelelahutus avatud kuni kella 23ni. Kas selline lõdvendamine ei ole ennatlik?

COVID-tõendid jäävad kehtima – ühiskond jääb avatuks vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud inimestele, vastas Kallas.

„Meil on tulemas jõuluaeg, kus inimesed ja ka teenuse osutajad soovivad tähistada nii jõule kui aastavahetust,“ ütles Kallas. Ta lisas, et pidutsemise vabadusega võetakse maha ka koormust politseilt, kes peab muidu piirangute täitmist kontrollima.

Kallas kutsus sellest hoolimata üles inimesi käituma vastutustundlikult.

Reformierakonna otsustest on vaja häälekamalt rääkida

Maikuus oli Reformierakonna toetus 31%, nüüd on aga kukkunud 20% peale. Seega on peaministripartei langenud populaarsuselt kolmandale kohale, jäädes alla nii EKRE-le kui ka Keskerakonnale.

Kallas nentis, et ei jõua ise reitinguid pidevalt jälgida, kuid märkis, et nad on pidanud tegema väga raskeid otsuseid. Ta avaldas lootust, et valijad saavad viimaks rasketest otsustest aru. Kallas tõi näiteks, et valitsus on hoidnud ühiskonna avatuna, isegi olukorras, kus oli suur surve ühiskond hoopis sulgeda.

„Kõigil on raske, frustratsioon on väga suur ja loomulikult peab keegi süüdi olema. Ja süüdi on valitsuse juhtpartei,“ ütles Kallas.

Mida kavatseb Kallas teha oma erakonna toetuse kasvatamiseks?

„Me oleme teinud väga palju õigeid otsuseid ja ma loodan, et me jõuame seda kommunikeerida ka nii, et inimesed hindavad tehtud tööd,“ sõnas Kallas.

Et frustratsiooni elatakse Reformierakonna peal välja, on Kallase arvates mõistetav. Ta lisas, et erakond on olnud oma saavutustest rääkides tagasihoidlik ja seda tuleks parandada.

„Kui poliitik ei puhu ise oma pasunat, siis see pasun jääb lihtsalt puhumata,“ tsiteeris Kallas George W. Bushi sõnu.

Kuidas vastas Kaja Kallas Eesti 200 juhi Kristina Kallase kriitikale ja mida arvab peaminister oma erakonna sisepingetest, vaata juba videost.