VIDEO | Vaata, kuidas on muutunud piiriposti ümbrus, kust 2014. aastal Eston Kohver rööviti

Toona oli maha pandud vaid hoiatussilt, mis käsib peatuda, ent piiriposti ei olnud. Täna, seitse aastat hiljem on piiri lähedal võsa küll alles, kuid kontrolljoone ümbrus on raadatud. Võsa raiuti vähemaks juba 2014. aasta lõpus ning seda on siiani puhtana hoitud. Nüüd on kenasti näha nii Eesti Vabariigi piiripost nr 121 kui ka Venemaa piiripost.