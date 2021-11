VIDEO | Tallinna linnavolikogu vastne esimees Ossinovski: tulevad muutused Tallinna poliitilistes toiduahelates

“Meil pole illusiooni, et kõikides küsimustes oleks meil Keskerakonnaga konsensus,” ütles Ossinovski, kuid lisas, et ühist meelt kavatsetakse siiski läbi arutelude otsida. “Tõepoolest need asjad, mida meie oluliseks peame, ja need teemad, mis on kokku lepitud – see on alles alguspunkt, ellu viimises praktiliselt tekib ka tõrkeid.”

Ossinovski tunnistas, et koalitsioonilepet kokku pannes oli neil partneriga teemasid, kus neil on erinev nägemus, näiteks linna planeerimise küsimustes. "Keskkonna-linnaruumi teemasid oleme meie prioritiseerinud rohkem, kui meie koalitsioonipartner on teinud senini,” ütles Ossinovski.

Palju on räägitud ka Keskerakonna toiduahelatest, kust kaudu on keskerakondlased erinevates linna asutustes tüürile oma erakonnakaaslaseid pannud. Ossinovski annab lootust, et see võiks nende koalitsioonis muutuda. “Oleme Tallinna poliitiliste toiduahelate teemat arutanud. Oleme kokku leppinud, et linna äriühingutes ja sihtasutuste juhtimises oleks rohkem professionaalust,” ütles Ossinovski.

Miks aga otsustas Ossinovski siiski riigikogust lahkuda ning millisena näeb Tallinna tulevikku, kuuleb juba videost.