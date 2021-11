VIDEO | Siseminister migrantide saabumisest: kõige olulisem on teha ka reaalseid samme, mitte lihtsalt rääkida

"Kõige olulisem on teha ka reaalseid samme, mitte lihtsalt rääkida sellest, et me oleme millekski valmis, ja kindlasti on reaalne samm luua valmisolek kiirete tõkete paigaldamiseks," ütles siseminister. Ta lisas, et reaalsed sammud on olnud veel vahetu abi andmine Leedule ning vahetut abi on küsinud ka Läti, kellele oleme samuti seda andmas.