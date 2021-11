VIDEO | Kaja Kallas: helistasin Ansipile ja küsisin, miks tal on halb olla. Ma ei saa teda aga aidata

"Ei ole vahet, kas räägime koalitsiooniläbirääkimistest, mida peetakse ajakirjanike eest salaja, või eelarvestrateegia koostamisest, millesse rahvas ei ole kaasatud. Koroonaga sama lugu: tülitsetakse teadusnõukojaga. Küsimus on juhtimises. Rollid pole paika saanud. Poliitika on oma olemuselt avalik. Kui inimestele on poolt- ja vastuargumendid teada ja koos arutledes jõutakse lõpptulemuseni, siis võetakse otsus omaks ja hakatakse selle järgi tegutsema. Kui otsus tuleb nagu välk selgelt taevast, kui see lüüakse nagu kotlet laua peale, siis peavad inimesed seda laiduväärseks ja materdavad maha. See on läbiv, et rahvast ei kaasata ega informeerita.

Mina endale sellist suhtumist kindlasti ei lubaks. Ainult isekas mõisapreili võib mõelda, et temaga kogu elu mõisas algab ja ka lõpeb, et kogu elu keerleb ainult ümber tema. Keegi meist pole ei ajaloo algus ega lõpp. Me kõik jätkame seda, mida keegi on varem alustanud, ja loodame, et jätkab seda, mis meil pooleli jäi. Iga ettevõtte, organisatsiooni või valitsuse juhil on kohustus mõelda sellele, kes on tema järglane. Iga juht peab mõtlema sellele, mis saab asutusest või organisatsioonist siis, kui teda seal enam ei ole – kui teda edutatakse, ta tagandatakse või sureb. Mina pole küll märganud, et Martin Helme oleks Reformierakonda astunud ja võiks olla järgmine juht," pahandas Ansip.

Kaja Kallas ütles täna sellele vastuseks helilooja Sven Grünbergi tsiteerides, et inimene läheb ikka kurjaks siis, kui tal on paha olla, ent tema ei tea, miks Ansipil paha on. Edasi vaata juba videost!