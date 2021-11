VIDEO | Mari-Anne Härma: haigestumise langustrend on üle ootuste kiire. Seitsme nädala pärast võiks taastuda plaaniline ravi

Härma rääkis, et nakatumise langustrend annab lootust, et haiglaravivajadus võiks järgmisel nädalal hakata samuti langema. Ta sõnas, et kui samasugune langus jätkub, võime kuue kuni seitsme nädala pärast jõuda olukorda, kus toimub nii koroonapatsientide kui ka plaaniline ravi. Haiglatele annab leevendust see, et praeguse hinnangu järgi võiks hakata patsientide arv langema 100 võrra päevas.