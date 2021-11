VIDEO | Valgevene piirivalvurid vedasid öösel Leedu piiri äärde umbes 500 migranti

Illegaalid ütlesid Leedu Delfi ajakirjanikule, et Valgevene sõjaväelased panid hilisõhtul jõuga 500 migranti sõjaväeveokitele ja viisid teadmata suunas.

„Oli pime, kui ilmus palju sõjaväelasi. Meie olime alates pühapäevast olnud Poola piiri ääres, tankla juures. Valgevene sõjaväelased olid seal alates esmaspäeva lõunast, nad olid koertega ja relvastatud. Õhtul tuli neid veel rohkem, neil oli teine vormiriietus, nagu sõduritel. Need, kes ei olnud laagri keskel, pandi suurte autode peale, kõik – lapsed, perekonnad, 500 inimest. Kästi istuda, öeldi, et viivad Poolasse. Inimesed nutsid, palusid, et neid ei veetaks kuskile, ei eraldataks laagrist ja lähedastest. Siis hakkasid Valgevene piirivalvurid õhku tulistama. Meid pandi autodele ja viidi umbes tund aega kuhugi,” rääkisid migrandid Leedu Delfile.