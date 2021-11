VIDEO | Kõlvart Kersnale: oleks õige ükskord osaleda ka koosolekutel, kus me koolijuhtidega reaalset olukorda arutame

"See arusaam, et linn püüab mõjutada direktoreid, et nad oleks valmis distantsõppele üle minema, on minu arvates ebaõiglane, ebaaus ja ebaloogiline," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ning esitas retoorilise küsimuse, miks üldse peaks olema tarvis kedagi mõjutada selleks, et vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid.

Varasemalt on Kõlvarti sammu Tallinna koolid distantsõppele saata kritiseerinud ka haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes nimetas otsust ebaõiglaseks. Kõlvart aga seda nii ei näe: "Oleks õige ükskord osaleda ka koosolekutel, kus me koolijuhtidega reaalset olukorda arutame. Selge on see, et otsus koolid distantsõppele saata on valus nii linnale, koolidirektoritele kui ka eelkõige lastele ja lastevanematele."