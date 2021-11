VIDEO | Anneli Ott: oleksin vaktsineerinud hiljem, aga praeguse olukorra tõttu tegin seda nüüd

"Peame pingutama selle nimel, et need, kellel on tekkinud küsimusi, saaksid teha oma otsuseid rahulikult ja ilma survestamata. Ainult nii saab tekkida usaldus," võttis ametist lahkuv kultuuriminister vaktsineerimise teema kokku.

Neile, kes kõhklevad, kas end koroonaviiruse vastu vaktsineerida, ütles Ott: "Igal inimesel on selleks oma perearst või ka erialaarst – keegi inimene, keda nad usaldavad ja kelle kogemus on nende jaoks oluline."

Miks astus minister tagasi vaatamata sellele, et teda tabanud surve oli kõige enam seotud vaktsineerimisküsimusega, mis on nüüd ära langenud? "Need on kaks täiesti erinevat asja. On väga oluline, et kultuurivaldkond Eestis oleks elujõuline. Mina olen selle nimel alates esimesest päevast tööd teinud," ütles Ott.