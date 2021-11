VIDEO | Jüri Ratas ei kinnitanud, et Tanel Kiik ja Eva-Maria Liimets on jõulude ajal veel ametis

Anneli Ott tõi tema tagasiastumisest teatamiseks korraldatud pressikonverentsil välja kehvalt kulgenud koostöö Reformierakonnaga: "Täna on kahjuks kujunenud olukord, kus koalitsioon pole juba mitme nädala jooksul jõudnud kokkuleppele kultuurivaldkonna kompensatsioonimeetmetes."

Kui Delfi palus Jüri Ratasel hinnata kümnepalli skaalal koalitsiooni tervist, vastas Keskerakonna esimees: "Töine." Ta lisas: "Keskerakond seisab selles koalitsioonis oma põhimõtete eest ja oma valijate eest. Koalitsioonid pole kunagi abielud. Keskerakond on kandnud valitsusvastutust juba viimased viis aastat ja meie soov on töötada selles koalitsioonis edasi."

Eesti Ekspress kirjutas täna hommikul, et Oti tagasiastumine ei pruugi jääda viimaseks vangerduseks Keskerakonna ministrite seas. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning välisminister Eva-Maria Liimets pidavat olema need valitsuse liikmed, kelle koht võib ümbervaatamisele minna. "Seda peate küsima sellelt allikalt," vastas Ratas vastuseks küsimusele sellest, kas sellistel aruteludel on alust.