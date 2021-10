VIDEO | Liina Kersna: kavatseme omavalitsustel piirata õigust saata koole distantsõppele

“Käisin hiljuti ka kultuurikomisjonis selle ideega nõu pidamas ning kõik olid nõus, et me võiks nii teha. Praegu valmistame seda seadusemuudatust ette,” ütles Kersna.

Eesmärk on, et kui mõnes piirakonnas on kolded, siis saab küll terviseameti soovitusel ajutiselt distantsile minna, kuid lähtuda tuleks konkreetse kooli olukorrast ja arvestada tuleks koolipere vaktsineerituse tasemega.

"Oleme näinud, kuidas need ajutised distantsõppele minekud kujunevad pikaajalisteks," ütles Kersna ning lisas, et distantsõppel on tõsised tagajärjed. "Õpetajatest ütleb 50%, et distantsõpe ei ole sama tõhus kui kontaktõpe, üks kolmandik õpilastest on öelnud, et nad ei omandanud õpitut nii hästi kui kontaktõppe ajal. Langenud on riigieksamite tulemused."

Varasemalt on minister Kersna öelnud, et viis, kuidas nt Tallinn koole kaugõppele saadab, on ebaõiglane. "Iseenesest mõte, et vähendada kõrge nakatumise korral koolides kontakte, on sümpaatne, aga see ei tohiks piirata nende õpilaste koolis käimist, kes on vaktsineeritud."

Haridus- ja teadusministeerium alustab uuest nädalast koolides kiirtestide tegemisega. Teste tehakse kaks kuni kolm korda nädalas 1.-12. klassi õpilastele ja õpetajatele. Lisaks hakkab koolides kehtima uus lihtsustatud karantiinikord ja rakendatakse koduklasside süsteemi.