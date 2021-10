Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsi sõnul on tavaline, et rebane külastab külmemal perioodil aina sagedamini inimest. Põhjus seisneb looma teadlikkuses, et inimesed võivad süüa anda. See võib tähendada ka jalanõude "haihtumist" ja lemmiklooma toidu ära söömist. Mida aga teha, kui rebane käib kodu juures toitu otsimas? Kas nad võivad ohtu kujutada ka koduloomadele?