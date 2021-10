Tiiu Kammiste 1976. aasta maavärinast

Teenekas inglise keele õpetaja Tiiu Kammiste sõnab, et ehkki Haapsalu kandi kohta räägitakse, et sealsed inimesed pidavat ikka aeg-ajalt kergemat maa rappumist tundma, ei pea see väide paika: 1976. aasta maavärin on esimene ja seni viimane kord, kui ta on midagi sellist kogenud.