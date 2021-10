VIDEO | Tanel Kiik vaktsineerivate eakate rahalisest tasustamisest: see debatt jätkub, aga selle nimel oodata ei tasu

Neljapäevase seisuga on Eestis 440 inimest koroonaviiruse tõttu haiglas. Ragnar Vaiknemets ütles kolmapäeval Delfile, et 600 koroonapatsiendi täitumisel tuleb lisaks plaanilise ravile hakata piirama ka erakorralist meditsiini.

Tanel Kiik tõdes, et kui haiglakoormuse kasv sellises tempos jätkub, jõuab riik kiiresti ülikriitilise piirini. Küsimusele, mis hetkel tuleb valitsusel hakata karmimate piirangute kehtestamist kaaluma, Kiik otsesõnu ei vastanud.

"Vaktsineerimine on ainuke jätkusuutlik tee kriisist välja. Me näeme Eesti-siseselt, et kõrgema hõlmatusega maakonnad elavad täna võrdlemisi rahulikku elu, võrreldes nende piirkondadega, kus immuunsus on madalam," rääkis Kiik. "Samamoodi näeme seda Euroopa Liitu vaadates, kus Põhjamaad arutavad hoopis teiste teemade üle kui Balti riigid ja meie regiooni maad, kus vaktsineerimise hõlmatus on alla Euroopa Liidu keskmise."

Möödunud nädalal tulid nii Reformierakond kui Keskerakond välja erinevate ettepanekutega, kuidas vaktsineerimise tempot tõsta. Keskerakond tegi ettepaneku, et iga 65+ vanuses vaktsineerija võiks kaitsepookimise eest saada preemiaks 100 eurot, valitsus sel nädalal vastavat otsust aga teinud.

"See debatt jätkub, kuidas eakaid veelgi enam motiveerida, vaktsineerida. Kindlasti peamine motivaator peab olema elu ja tervise kaitse ja et me kohtleme võrdselt kõiki - neid eakaid, kes on varasemalt vaktsineeritud, kui neid, kes seda otsust alles teevad," rääkis Kiik

Ta lisas: "Ehk siis mingit põhjust viivitada ja oodata [seda otsust - toim] ei ole, viirus võib teid lihtsalt enne üles leida kui vaktsiin. See, kas me saame teha mingi täiendava hüvitise, ravimihüvitise kuni rahamaksmise variandini välja, see arutelu alles käib, me oleme valitsuses kokku leppinud, et teeme õiguslikud hinnangud, kas see eeldab seaduse muutmist, kas see on tehtav."