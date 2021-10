VIDEO | Eesti 200 juht Kristina Kallas partei edust: inimesed tunnevad, et muutust on vaja

"Üle Eesti tegelikult inimesed tunnevad, et muutust on vaja, et tänased erakonnad, suured erakonnad ikkagi ei rahulda inimeste ootust sellele, kuidas Eesti riiki tuleb juhtida," selgitas Eesti 200 liider Kristina Kallas partei edu esimestel kohalikel valimistel. Kristina Kallas sai ise tartu kandideerides "Tartus on sama asi, et pikka aega on olnud võimul Reformierakond, oodatakse aga muutust ja uut ja värsket energiat Tartu linnavolikogusse oodatakse, et hakataks tegema suuremaid ja julgemaid asju," lisas ise Tartus kandideerinud Kallas.

"Me kindlasti läheme Reformierakonnaga arutelu pidama. Meie põhiline probleem, kus meil on väga diametraalselt erinevad arusaamad, on see, et kas keskpark läheb hoonestamise alla või kas park säilib, nii et ma arvan, et see saab olema üks valus diskussioon. Aga me oleme kindlasti valmis laua taha istuma," lisas Kallas. "Me ei välista otseselt koalitsiooni kellegagi, ehkki ma arvan, EKRE-ga on see keeruline või noh, praktiliselt mitte võimalik. Aga kõikide teistega on tegelikult koalitsioon Tartus võimalik," teatas ta.