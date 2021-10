VIDEO | Põhja-Korea sõdurid purustasid Kimi rõõmuks pea ja muude kehaosadega betooni

Palja ülakehaga sõdur lööb teineteise vastu puruks kaks klaaspudelit, viskab need klaasikildude hunnikusse ja heidab sinna selili. Valitseja Kim Jong-un vaatab naerdes pealt. Sõdurile pannakse rinnale paks betoonblokk ja lüüakse suure vasaraga puruks.

Sõdurid, kellest osa on vormiriietuses ja osa palja ülakehaga, purustavad käega mitu kihti telliseid või lõhuvad need peaga.

„Need sõdurid, kelle on omaks võtnud ja kasvatanud meie partei, on demonstreerinud kogu maailmale Korea rahvaarmee jõudu, vaprust ja moraali,” kuulutas Põhja-Korea kuulsaim uudiste lugeja Ri Chun-hee uhkusest väriseva häälega. Selle jõu on Ri sõnul neile kinkinud „meie kallis juht Kim Jong-un”.