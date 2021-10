LOTTE etenduse eel VLOGI 4 | Näitlejad lauluproovis

Libreto autor Janno Põldma kirjutas Lotte lavaloo, mis ei ole kaleidoskoop või variatsioon juba multikatest, raamatutest või eelmistes lavastustes nähtud seiklustest, see on spetsiaalselt Saku Suurhalli kirjutatud originaaltekst. Meile tuttavad Leiutajateküla sõbrad satuvad seiklusse, kus nad lahendavad saladuse ning päästavad ühe elu. Selle käigus aga saab palju nalja ja muidugi palju segadust.

Ka helilooja Priit Pajusaar loob lavastuse jaoks umbes 1,5 tundi originaalmuusikat, laulusõnad kirjutab lustliku sõnaosavuse poolest armastatud lastekirjanik Leelo Tungal. Eriline on ka see, et laval on dirigent ja orkester, mitte ettesalvestatud muusika.