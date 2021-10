VIDEO | Terviseameti hädaolukorra staabi juht: tundub, et oleme paari nädala pärast Lätiga sarnanevas väga halvas olukorras

"Läti on varemgi meile n-ö soojenduseks olnud. Kui tuletame meelde teist lainet, siis Läti koroonanäitajad käisid samamoodi enne meid juba päris suurtes kõrgustes ära, kuhu me arvasime, et ei jõua, aga tegelikult jõudsime väga lähedale," ütles Vaiknemets, kes lisas, et end naabritega võrdlemine ja järelduste tegemine on igal juhul olnud hea õpikogemus.