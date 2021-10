Tallinnast kui rahvusvahelisest linnast rääkides tõi EKRE juht Martin Helme välja, et eestlastele mõeldud keskkond meelitaks ligi ka välisettevõtteid. Küll aga märkis ta hiljem vahele torgates, et teise nahavärviga inimeste turvalisus Tallinnas on pseudoprobleem. Vaata videost!