VIDEO | Rattateel hüüab õnnetus tulles, ent politsei muret ei tunne: jalgrattur leidku kuldne kesktee

Üheks näiteks küsitava turvalisusega alast jääb Vabaduse väljaku lähedale - täpsemalt Tõnismäele, kus mitmed liikluskoridorid sulanduvad üheks. Keset sõiduradu kerkivad tühjast esile neoonpunased rattateed, mille kasutusmeetod jääb liiklejaile segaseks. Kuidas siis sellest rägastikust ohutult läbi tulla?

Politsei põhja prefektuuri liikluskeskuse juht Hannes Kullamäe märkis Delfile, et punase rattatee lõppedes on jalgratturil õigus liigelda edasi sõiduteed pidi. Ohtlikes kohtades soovitas ta jalgrattureil põhimõtteliselt järgida oma sisemist tunnetust: kui paik tundub ohtlik, sõitku kõnniteel - liiklusseaduse kohaselt on jalgratturitel see variant lubatud.

Kevad toob muutuse

Kui politseist suhtuti esitletud liiklussõlme võrdlemisi muretult, siis Tallinna Transpordiameti juht Andres Harjo nägi asja teises valguses.

“Tõesti, see on selline väga halb koht, mida saab tegelikult ainult ümberehitamise käigus arstida,” märkis Harjo. “Tänasel hetkel see rada ei alga mitte kuskilt või algab keset teed. Selleks, et rajale jõuda, tuleb tavapärasel liiklejal suunamärguannetega seda sõidukitele, autodele mõeldud sõidurada ületada.”

Ta märkis, et ainus võimalik lahendus hõlmab eneses kogu sealse tänavaruumi muutmist. “Peame kevadeks, järgmiseks kevadeks, midagi kardinaalsemat siin välja mõtlema. Kui vaadata hetkeolukorda, siis väga häid lahendusi hetkel laua peal pole,” nentis Harjo.

Valimisteks võltsturvalisus

Tallinna rattastrateegia üks autoritest - Marek Rannala - sõnas Delfile, et Kullamäe kommentaari najal ei anna just eriti edukalt liikuda strateegilise eesmärgi suunas panna aina rohkem inimesi liiklema ühistranspordiga, ratastega või jalgsi.

Tähelepanu all oleva ristmiku liikluslahendust silmates oli ta hinnang üsnagi karm.

“Lahenduse autorid saatku oma lapsed seda kohta tipptunnil läbima, edasi on kõik kommentaarid üleliigsed,” sõnas Rannala. “Rattaliiklus peab olema turvaline ja ka turvatunnet tekitav. Mitte võltsturvatunnet.”

Rannala märkis, et rattastrateegias sai tegelikult välja toodud lahendus, kuidas vasakpöördeid lihtsalt ja elegantselt ellu viia - ristmikult üle minnes tuleb jääda ootealale ootama, kuniks vasakpöörde sooritamine on ohutu. Hetkel on aga näha, kuidas mitmeid aastaid tagasi elluviidud ohtlik lahendus võõbati lihtsalt punasega üle. “Valimised ju tulevad, pildid on ka seal kõrval kohe näha,” viitas Rannala kehva liikluslahenduse taustal rippuvale Keskerakonna valimisplakatile.