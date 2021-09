VIDEO | Hispaania lõunarannikul lõõmavad leegid hävitasid tuhandeid hektareid metsa

Hispaania tuletõrjujad võitlesid eile riigi lõunarannikul Costa del Solis kuuendat päeva lõõmavate metsapõlengutega. Tänaseks on leegid osaliselt kontrolli alla saadud.

Tuletõrjebrigaadi juht Juan Sanchez kinnitas ajakirjanikele, et mõnes piirkonnas on leegid kontrolli alla saadud ning evakueeritud elanikud on naasnud koju. „Viimase paari tunni arengud on lootustandvad, kuid peame jääma ettevaatlikuks," sõnas Sanchez eile meediale.

Estepona ja Benahavíse linnast evakueeriti leekide eest rohkem kui tuhat inimest, osa neist on saanud koju tagasi minna, kuid sajad inimesed peavad jätkuvalt ajutist peavarju otsima.

„Kohalikele on see suur tragöödia, sest paari viimase päeva jooksul on piirkonnast ära toimetatud palju inimesi. Pidime ka ise magama siinsamas parkimisplatsil, sest polnud kindlad, kui kaugel põlengud on. Isegi nõrga tuulega võib metsapõleng levida umbes kümne kilomeetrit tunnis," rääkis 19-aastane norra turist Marcus Stein Reutersile.

„Mul on hirm nahas, kuigi leegid on meie külast veel kaugel. Aga pole kindel, et nad lähemale ei hiili. Seal on nii palju puid - kui männid süttivad, on külal ots peal," sõnas 79-aastane evakueeritu Maria Andrade. „Olen täiesti pinges, sest mul on koer ja kass, aga pole selge, millal ma saan neile süüa anda."

Costa del Soli põlenguid kustutab umbes 500 tuletõrjujat, keda toetab ligi 50 õhusõidukit. Möödunud kolmapäeval Sierra Bermeja piirkonnas alguse saanud leekides on hävinud ligi 7780 hektarit metsa. Neljapäeval hukkus metsapõlenguid kustutanud tuletõrjuja.

Piirkonna keskkonnaameti juht Carmen Crespo sõnas möödunud nädalal lõpus, et põleng paistab olevat alguse saanud tahtlikust süütamisest ja uurijad töötavad selle versiooni kallal, kirjutab uudisteagentuur Reuters.