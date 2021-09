VIDEO | Parlament alustab uut istungjärku. "Loodan, et end võetakse kokku ja poetagust jututuba enam ei näe."

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid märkis Delfile, et presidendivalimised näitasid võimekust koalitsioonil ja opositsioonil keerukates küsimustes koostööd teha.

"Presidendi äravalimine kahtlemata on üks positiivne fakt, mis lähendas kindlasti tänaseid partnereid valitsuses ja näitas, et ka parlamendis on võimalik võtta ära veelahet opositsiooni ja koalitsiooni vahel," märkis Karilaid. Siiski näeb ta, et mõned suured tõkked seisavad veel ees. Ühe näitena tõi ta välja riigieelarve.

Sama väljakutsega nõustus ka Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev - riigieelarve kinnitamine on ka tema silmis üks suurimaid sügisese istungjärgu väljakutseid.

Võrklaev avaldas lootust, et edaspidi on Riigikogu liikmed avatud konstruktiivsemaks debatiks kui möödanikus. "Loodan, et siin kõik fraktsioonid ja Riigikogu liikmed suudavad end kokku võtta ning hoida debatti konstruktiivse ja kvaliteetsena, mitte nii-öelda poetaguse jututoana," sõnas Võrklaev.

KOV-valimised kui võimalik lõhestaja

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Indrek Saar märkis, et viimase hooaja näitel oli Riigikogus üks kindel fraktsioon, mis takistas parlamendi tööd süsteemselt. "Tihtipeale arusaamatutel põhjustel," ütles Saar.

Ta väljendas lootust, et parlamendis kasvab arusaam poliitilisest kultuurist ja vastutustundest; lisaks ka mõistmine, et Riigikogu näol on tegemist Eesti Vabariigi seadusandliku koguga, mille tööst sõltub paljude inimeste heaolu.

"Kui üks inimene saalis märatseb, siis takistab see teiste koostööd. Jätab paratamatult tööle oma jälje," tõdes Saar. Tema jutust kumas läbi ka eeldus, et kohalike omavalitsuste valimised (KOV-valimised) annavad lähiajal samuti ainest parlamendi töö keerukamaks muutmisel.