VIDEO | Mihhail Kõlvart: sule sappa saanud Talvo Rüütelmaa ei jää viimaseks. Linnavalitsust ootavad ees suured muutused

Kas ametist vabastamisest võib aru saada, et Rüütelmaa ei ole oma tööga hakkama saanud?

„Põhjus on laiem ja süsteemsem,“ vastas Kõlvart ja lisas, et on vaja tööle võtta ka uusi spetsialiste.

„Linnajuhtimissüsteemi ootavad suured muutused,“ ei teinud Kõlvart saladust sellest, et muutuseid on oodata ka teistes valdkondades. Millistes täpsemalt, ta veel avaldada ei soovinud. Kõlvart nentis siiski, et ei ole kindel, kas need jõutakse ellu viia enne kohalikke valimisi.

Punased rattateed jäävadki linnapilti

Mida arvab aga linnapea viimasel ajal palju kriitikat pälvinud pealinna punastest rattateedest?

„Tuleb tunnistada, et see võttis liiga palju aega ja töö ei ole veel lõppenud,“ ütles ta. „Ka meil on väga palju pretensioone.“

Kõlvart nentis, et praegu valmiv lahendus ei ole ideaalne, kuid märkis, et see ongi ajutine. Ta lisas, et see jääb siiski mitmeks aastaks ja selle aja jooksul toob iga suur teeremont ka püsivaid lahendusi.

Kõlvart ütles ka, et punased rattateed jäävad osaliselt linnaruumi. „Jalgrattateed peavadki olema punased, et oleks kaugelt näha,“ õigustas ta värvivalikut.

Ajutisest lahendusest täielikuni on Kõlvarti sõnul puudu koridoridest ja marsruutidest – selles vallas ootavad ka ees parandused.

„Päris piinlik, ausalt öeldes. Mulle lubatakse seda iga nädal,“ vastas linnapea küsimusele, millal ajutine rattateede lahendus valmis saab. Ta avaldas lootust, et need valmivad järgmisel nädalal.