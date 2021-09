VIDEO | Üllar Lanno kinnitusel on ta terviseametis korra majja löönud. Miks ta siis tagasi astus?

Palun öelge konkreetselt, miks te otsustasite terviseameti juhi kohalt tagasi astuda?

No eks see ole ju oma isikliku otsuse pinnalt tehtud arusaam, et täna on see aeg küps, kui asjad terviseametis on hakanud korda saama ja protsessid on ära muudetud. Terviseametis on tekkinud ravimiladu, kvaliteedi-inimene määratud, on tekkinud kvaliteedi käsiraamat.

Kriisi kohapealt – kahe kriisi juhtimiskogemus olemas nendel inimestel, kes terviseameti kõrval suurearvulist staapi veavad. Kui ma vaatan siia juurde, et meil on tekkinud kaks inimest juurde ministeeriumisse, kus veel natuke aega tagasi kohad olid tühjad, s.o terviseala asekantsler ja kantsler ise, siis terviseameti juht saab kellelegi toetuda, mitte loota ainult sellele, nii nagu oli eelmine kord terviseameti juhi äraminekul, kus peadirektori kohusetäitjana alustab üks inimene, keda eetris on nähtud ehk Mari-Anne Härma ja kogu see raskus langeb tema õlgadele. Täna on see aeg küps.

Te ütlete, et aeg on küps, aga kas ka mingisugune konkreetne asi, mille eest te nüüd vastutuse võtate?

Ma olen mitmes intervjuus täna (eile – toim) öelnud, et vastutus on tippjuhil sellest hetkest alates, kui ta ametisse määratakse ja kogu nende tegevuste eest, mis seal majas on, sõltumata sellest, mis need asjad on.

Nii et ei ole üht konkreetset asja, vaid kogu see, mis toimunud kriisi vältel? Kas on mingid ebaõnnestumised, on see külmladu või kemplus endiste töötajatega sülearvutite pärast?

Ma usun, et igas meediaväljaandes tippjuht vastutab kõigi tema töötajate eest, kõige asutuse sees toimuvate tegevuste, väljaütlemiste, kvaliteedi, mis iganes majandustehingute eest, täpselt samamoodi on ka riigiametis. Seal ei ole mitte midagi erinevat.