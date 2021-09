VIDEO | Tanel Kiik ei soovitanud Lannol tagasi astuda, kuid peab tema otsust mõistlikuks

Ministri kinnitusel oli Üllar Lanno see, kes ütles esimesena, et kujunenud olukorras on tal mõistlik võtta terviseameti külmaruumides juhtunu eest vastutus.

Kiik ütles, et hetkel ei küpse tema peas tagasiastumise mõtteid, küll aga kaalus ta külmaldude skandaali lahvatades tõsiselt, kas on põhjust võtta poliitiline vastutus. Oma õigustuseks tõi ta aga välja, et tema ei ole see, kes käib määruste ja õigusaktide järele valvamas või külmaruume kontrollimas.