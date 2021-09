VIDEO | Iisraeli kõrge turvalisusega vanglast põgenes tualeti kaudu kuus ohtlikku vangi

Viis tagaotsitavat kuulub liikumisse Islamidžihaad ja üks on Fatah ' erakonnaga seostatud relvarühmituse endine komandör, teatas Iisraeli vanglateenistus.

Amet kavatseb vangla ülejäänud 400 vangi sealt muudesse kinnipidamisasutustesse toimetada, et juhtunut põhjalikumalt uurida, kirjutab Iisraeli väljaanne Haaretz.

Teenistuse esindaja Arik Yaacov rääkis, et vangid suutsid praeguste teadmiste kohaselt kaevata tualeti alt tunneli, mis viis väljapoole vanglamüüre. Ettevalmistustöödeks kulus võimu hinnangul paar kuud. Väljas ootas neid auto, mis toimetas põgenejad tundmatusse asukohta.



Vangide põgenemistee sai alguse tualetist.

Täna hommikul algas põgenike tabamiseks ulatuslik inimjaht. Iisraeli võimud kardavad, et kuus põgenenud vangi üritavad korraldada rünnakuid või Iisraelist põgeneda, kirjutab Haaretz.

Gilboa vangla asub okupeeritud Läänekaldast umbes 4 kilomeetri kaugusel ja see on üks Iisraeli kõrgema turvalisusega vanglaid, kus kannavad karistust palestiinlased, kes on Iisraeli-vastases tegevuses süüdi mõistetud või keda kahtlustatakse selles, teatab Reuters. Palestiina kinnipeetute ühenduse sõnul oli neljale põgenenud mehele mõistetud eluaegne vanglakaristus.