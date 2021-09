Ilmateade on täna meil vaid paari sõrmeliigutuse kaugusel ning ilmaprognoosid on esitatud lausa tunnise täpsusega. Kuigi info on meile kergesti kättesaadav ei ole seda teab mis kerge mõista. Mida tähendab näiteks saju tõenäosuse protsent tegelikult?